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Горенков Ларион Максимов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Горенков Ларион Максимов
Пол
муж
Номер записи
1743
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
247
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Горенкова Максима Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
15
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1798
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 93об-94
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 247
01 | Горенков Максим Иванов: 41 / 45 | крестьянин - глава
02 | Горенкова Мавра Степанова: - / 38 | крестьянка - жена Горенкова Максима Иванова [1]
03 | Горенкова Мария Максимова: - / 15 | крестьянка - дочь Горенкова Максима Иванова [1]
04 | Горенков Ларион Максимов: 15 / 18 | крестьянин - сын Горенкова Максима Иванова [1]
05 | Горенков Трифон Максимов: 12 / - | крестьянин - сын Горенкова Максима Иванова [1]
06 | Горенков Трофим Максимов: 9 / 13 | крестьянин - сын Горенкова Максима Иванова [1]
07 | Горенков Зот Максимов: - / 2,5 | крестьянин - сын Горенкова Максима Иванова [1]
Дополнительная информация в записи
Сын от первой жены.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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