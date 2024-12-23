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Хвосков Яков Федоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Хвосков Яков Федоров
Пол
муж
Номер записи
1737
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
246
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Хвоскова Федора Васильева [2]
Возраст по прошлой РС
14
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1798
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 93об-94
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 246
01 | Хвосков Василий Федоров: 62 / 66 | крестьянин - глава
02 | Хвосков Федор Васильев: 32 / - | крестьянин - сын Хвоскова Василия Федорова [1]
03 | Хвоскова Екатерина Яковлева: - / 37 | крестьянка - жена Хвоскова Федора Васильева [2]
04 | Хвоскова Авдотья Федорова: - / 3 | крестьянка - дочь Хвоскова Федора Васильева [2]
05 | Хвосков Яков Федоров: 14 / 18 | крестьянин - сын Хвоскова Федора Васильева [2]
06 | Хвосков Дорофей Федоров: 4 / 8 | крестьянин - сын Хвоскова Федора Васильева [2]
07 | Хвосков Антон Федоров: 41 / 45 | крестьянин - брат Хвоскова Василия Федорова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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