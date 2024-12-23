Хвоскова Авдотья Федорова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Хвоскова Авдотья Федорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1736
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 246
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- дочь Хвоскова Федора Васильева [2]
- Возраст по текущей РС
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1813
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 93об-94
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 246
01 | Хвосков Василий Федоров: 62 / 66 | крестьянин - глава
02 | Хвосков Федор Васильев: 32 / - | крестьянин - сын Хвоскова Василия Федорова [1]
03 | Хвоскова Екатерина Яковлева: - / 37 | крестьянка - жена Хвоскова Федора Васильева [2]
04 | Хвоскова Авдотья Федорова: - / 3 | крестьянка - дочь Хвоскова Федора Васильева [2]
05 | Хвосков Яков Федоров: 14 / 18 | крестьянин - сын Хвоскова Федора Васильева [2]
06 | Хвосков Дорофей Федоров: 4 / 8 | крестьянин - сын Хвоскова Федора Васильева [2]
07 | Хвосков Антон Федоров: 41 / 45 | крестьянин - брат Хвоскова Василия Федорова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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