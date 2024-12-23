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Хвосков Федор Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Хвосков Федор Васильев
Пол
муж
Номер записи
1734
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
246
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Хвоскова Василия Федорова [1]
Возраст по прошлой РС
32
Год рождения вычисленный
1779
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 93об-94
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 246
01 | Хвосков Василий Федоров: 62 / 66 | крестьянин - глава
02 | Хвосков Федор Васильев: 32 / - | крестьянин - сын Хвоскова Василия Федорова [1]
03 | Хвоскова Екатерина Яковлева: - / 37 | крестьянка - жена Хвоскова Федора Васильева [2]
04 | Хвоскова Авдотья Федорова: - / 3 | крестьянка - дочь Хвоскова Федора Васильева [2]
05 | Хвосков Яков Федоров: 14 / 18 | крестьянин - сын Хвоскова Федора Васильева [2]
06 | Хвосков Дорофей Федоров: 4 / 8 | крестьянин - сын Хвоскова Федора Васильева [2]
07 | Хвосков Антон Федоров: 41 / 45 | крестьянин - брат Хвоскова Василия Федорова [1]
Комментарий наборщика
Возраст по текущей ревизии указан ошибочно: 66 лет.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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