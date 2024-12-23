Давыдов Родион Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдов Родион Семенов

Давыдов Родион Семенов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Давыдов Родион Семенов
Пол
муж
Номер записи
1726
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
244
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
50
Возраст по текущей РС
54
Год рождения вычисленный
1762
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 92об-93
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 244
01 | Давыдов Родион Семенов: 50 / 54 | крестьянин - глава
02 | Давыдова Дарья Васильева: - / 57 | крестьянка - жена Давыдова Родиона Семенова [1]
03 | Давыдов Даниил Родионов: 21 / 25 | крестьянин - сын Давыдова Родиона Семенова [1]
04 | Давыдова Василиса Никифорова: - / 22 | крестьянка - жена Давыдова Даниила Родионова [3]
05 | Давыдов Осип Родионов: 12 / 16 | крестьянин - сын Давыдова Родиона Семенова [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.