Лебедев Даниил Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедев Даниил Петров

Лебедев Даниил Петров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Лебедев Даниил Петров
Пол
муж
Номер записи
1724
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
243
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Лебедева Петра Федорова [1]
Возраст по текущей РС
2,5
Год рождения вычисленный
1813
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 92об-93
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 243
01 | Лебедев Петр Федоров: 34 / 38 | крестьянин - глава
02 | Лебедева Варвара Петрова: - / 30 | крестьянка - жена Лебедева Петра Федорова [1]
03 | Лебедева Домна Петрова: - / 15 | крестьянка - дочь Лебедева Петра Федорова [1]
04 | Лебедева Авдотья Петрова: - / 11 | крестьянка - дочь Лебедева Петра Федорова [1]
05 | Лебедева Евфимия Петрова: - / 5 | крестьянка - дочь Лебедева Петра Федорова [1]
06 | Лебедев Даниил Петров: - / 2,5 | крестьянин - сын Лебедева Петра Федорова [1]
07 | Лебедев Михей Петров: - / 0,5 | крестьянин - сын Лебедева Петра Федорова [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.