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Лебедев Петр Федоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Лебедев Петр Федоров
Пол
муж
Номер записи
1719
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
243
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
34
Возраст по текущей РС
38
Год рождения вычисленный
1778
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 92об-93
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 243
01 | Лебедев Петр Федоров: 34 / 38 | крестьянин - глава
02 | Лебедева Варвара Петрова: - / 30 | крестьянка - жена Лебедева Петра Федорова [1]
03 | Лебедева Домна Петрова: - / 15 | крестьянка - дочь Лебедева Петра Федорова [1]
04 | Лебедева Авдотья Петрова: - / 11 | крестьянка - дочь Лебедева Петра Федорова [1]
05 | Лебедева Евфимия Петрова: - / 5 | крестьянка - дочь Лебедева Петра Федорова [1]
06 | Лебедев Даниил Петров: - / 2,5 | крестьянин - сын Лебедева Петра Федорова [1]
07 | Лебедев Михей Петров: - / 0,5 | крестьянин - сын Лебедева Петра Федорова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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