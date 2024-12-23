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Пелагея Антонова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Пелагея Антонова
Пол
жен
Номер записи
1716
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
242
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Матвея Тимофеева [1]
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 92об-93
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 242
01 | Матвей Тимофеев: 28 / 32 | крестьянин - глава
02 | Мелания Иванова: - / 58 | крестьянка - мать Матвея Тимофеева [1]
03 | Пелагея Антонова: - / 32 | крестьянка - жена Матвея Тимофеева [1]
04 | Мария Матвеева: - / 6 | крестьянка - дочь Матвея Тимофеева [1]
05 | Авдотья Матвеева: - / 2 | крестьянка - дочь Матвея Тимофеева [1]
Комментарий наборщика
Ошибочно записана как жена Матвея Степанова.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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