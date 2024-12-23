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Кубышин Осип Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кубышин Осип Васильев
Пол
муж
Номер записи
1713
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
241
Номер в семье/дворе
11
Родственная связь
сын Кубышина Василия Степанова [9]
Возраст по прошлой РС
0,5
Возраст по текущей РС
3,5
Год рождения вычисленный
1812
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 91об-92
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 241
01 | Кубышин Иван Степанов: 58 / 62 | крестьянин - глава
02 | Кубышин Степан Иванов: 36 / 40 | крестьянин - сын Кубышина Ивана Степанова [1]
03 | Кубышина Пелагея Иванова: - / 39 | крестьянка - жена Кубышина Степана Иванова [1]
04 | Кубышин Федор Степанов: 19 / 23 | крестьянин - сын Кубышина Степана Иванова [2]
05 | Кубышина Ульяна Дмитриева: - / 22 | крестьянка - жена Кубышина Федора Степанова [4]
06 | Кубышина Мария Федорова: - / 5 | крестьянка - дочь Кубышина Федора Степанова [4]
07 | Кубышина Устиния Федорова: - / 2 | крестьянка - дочь Кубышина Федора Степанова [4]
08 | Кубышина Матрена Федорова: - / 1 | крестьянка - дочь Кубышина Федора Степанова [4]
09 | Кубышин Василий Степанов: 17 / 21 | крестьянин - сын Кубышина Степана Иванова [2]
10 | Кубышина Феодосия Абрамова: - / 19 | крестьянка - жена Кубышина Василия Степанова [9]
11 | Кубышин Осип Васильев: 0,5 / 3,5 | крестьянин - сын Кубышина Василия Степанова [9]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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