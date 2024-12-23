Кубышина Ульяна Дмитриева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Кубышина Ульяна Дмитриева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1707
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 241
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- жена Кубышина Федора Степанова [4]
- Возраст по текущей РС
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1794
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 91об-92
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 241
01 | Кубышин Иван Степанов: 58 / 62 | крестьянин - глава
02 | Кубышин Степан Иванов: 36 / 40 | крестьянин - сын Кубышина Ивана Степанова [1]
03 | Кубышина Пелагея Иванова: - / 39 | крестьянка - жена Кубышина Степана Иванова [1]
04 | Кубышин Федор Степанов: 19 / 23 | крестьянин - сын Кубышина Степана Иванова [2]
05 | Кубышина Ульяна Дмитриева: - / 22 | крестьянка - жена Кубышина Федора Степанова [4]
06 | Кубышина Мария Федорова: - / 5 | крестьянка - дочь Кубышина Федора Степанова [4]
07 | Кубышина Устиния Федорова: - / 2 | крестьянка - дочь Кубышина Федора Степанова [4]
08 | Кубышина Матрена Федорова: - / 1 | крестьянка - дочь Кубышина Федора Степанова [4]
09 | Кубышин Василий Степанов: 17 / 21 | крестьянин - сын Кубышина Степана Иванова [2]
10 | Кубышина Феодосия Абрамова: - / 19 | крестьянка - жена Кубышина Василия Степанова [9]
11 | Кубышин Осип Васильев: 0,5 / 3,5 | крестьянин - сын Кубышина Василия Степанова [9]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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