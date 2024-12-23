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Напреев Сидор Степанов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Напреев Сидор Степанов
Пол
муж
Номер записи
1699
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
240
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
21
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 91об-92
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 240
01 | Напреев Сидор Степанов: 21 / 25 | крестьянин - глава
02 | Напреева Екатерина Антонова: - / 65 | крестьянка - мать Напреева Сидора Степанова [1]
03 | Напреева Матрена Матвеева: - / 18 | крестьянка - жена Напреева Сидора Степанова [1]
04 | Напреева Варвара Михайлова: - / - | крестьянка - сноха Напреева Сидора Степанова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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