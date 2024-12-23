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Калачов Матвей Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Калачов Матвей Иванов
Пол
муж
Номер записи
1695
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
239
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
40
Причина выбытия
умер
Год убытия
1815
Год рождения вычисленный
1771
Год смерти
1815
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 91об-92
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 239
01 | Калачов Матвей Иванов: 40 / - | крестьянин - глава
02 | Калачов Григорий Матвеев: 1 / 4 | крестьянин - сын Калачова Матвея Иванова [1]
03 | Калачова Зиновия Матвеева: - / 12 | крестьянка - дочь Калачова Матвея Иванова [1]
04 | Калачова Неонила Матвеева: - / 8 | крестьянка - дочь Калачова Матвея Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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