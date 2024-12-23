Шалашов Исаак Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Шалашов Исаак Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1694
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 238
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Шалашова Ивана Васильева [1]
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1815
- Год рождения вычисленный
- 1811
- Год смерти
- 1815
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 90об-91
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 238
01 | Шалашов Иван Васильев: 30 / 34 | крестьянин - глава
02 | Шалашова Мария Васильева: - / 34 | крестьянка - жена Шалашова Ивана Васильева [1]
03 | Шалашова Аксинья Иванова: - / 2 | крестьянка - дочь Шалашова Ивана Васильева [1]
04 | Шалашов Андрей Иванов: 13 / - | крестьянин - сын Шалашова Ивана Васильева [1]
05 | Шалашов Степан Иванов: 3 / 7 | крестьянин - сын Шалашова Ивана Васильева [1]
06 | Шалашов Исаак Иванов: 0 / - | крестьянин - сын Шалашова Ивана Васильева [1]
- Комментарий наборщика
- Имя в документе: Исакий.
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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