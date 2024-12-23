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Шалашов Андрей Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Шалашов Андрей Иванов
Пол
муж
Номер записи
1692
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
238
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Шалашова Ивана Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
13
Причина выбытия
умер
Год убытия
1813
Год рождения вычисленный
1798
Год смерти
1813
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 90об-91
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 238
01 | Шалашов Иван Васильев: 30 / 34 | крестьянин - глава
02 | Шалашова Мария Васильева: - / 34 | крестьянка - жена Шалашова Ивана Васильева [1]
03 | Шалашова Аксинья Иванова: - / 2 | крестьянка - дочь Шалашова Ивана Васильева [1]
04 | Шалашов Андрей Иванов: 13 / - | крестьянин - сын Шалашова Ивана Васильева [1]
05 | Шалашов Степан Иванов: 3 / 7 | крестьянин - сын Шалашова Ивана Васильева [1]
06 | Шалашов Исаак Иванов: 0 / - | крестьянин - сын Шалашова Ивана Васильева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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