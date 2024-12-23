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Кашев Никифор Родионов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кашев Никифор Родионов
Пол
муж
Номер записи
1688
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
237
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Кашева Родиона Максимова [1]
Возраст по прошлой РС
15
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1797
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 90об-91
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 237
01 | Кашев Родион Максимов: 52 / 56 | крестьянин - глава
02 | Кашева Пелагея Алексеева: - / 55 | крестьянка - жена Кашева Родиона Максимова [1]
03 | Кашева Лукерья Родионова: - / 15 | крестьянка - дочь Кашева Родиона Максимова [1]
04 | Кашев Никифор Родионов: 15 / 19 | крестьянин - сын Кашева Родиона Максимова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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