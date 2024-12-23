Кашев Никифор Родионов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Кашев Никифор Родионов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1688
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 237
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Кашева Родиона Максимова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 15
- Возраст по текущей РС
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1797
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 90об-91
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 237
01 | Кашев Родион Максимов: 52 / 56 | крестьянин - глава
02 | Кашева Пелагея Алексеева: - / 55 | крестьянка - жена Кашева Родиона Максимова [1]
03 | Кашева Лукерья Родионова: - / 15 | крестьянка - дочь Кашева Родиона Максимова [1]
04 | Кашев Никифор Родионов: 15 / 19 | крестьянин - сын Кашева Родиона Максимова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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