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Необувалова Устиния Потапова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Необувалова Устиния Потапова
Пол
жен
Номер записи
1682
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
236
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Необувалова Потапа Осипова [1]
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1807
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 90об-91
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 236
01 | Необувалов Потап Осипов: 27 / 31 | крестьянин - глава
02 | Необувалова Дарья Васильева: - / 66 | крестьянка - мать Необувалова Потапа Осипова [1]
03 | Необувалова Екатерина Тимофеева: - / 29 | крестьянка - жена Необувалова Потапа Осипова [1]
04 | Необувалова Устиния Потапова: - / 9 | крестьянка - дочь Необувалова Потапа Осипова [1]
05 | Необувалова Прасковья Потапова: - / 4 | крестьянка - дочь Необувалова Потапа Осипова [1]
06 | Необувалова Наталья Потапова: - / 1 | крестьянка - дочь Необувалова Потапа Осипова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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