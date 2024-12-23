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Необувалов Потап Осипов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Необувалов Потап Осипов
Пол
муж
Номер записи
1679
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
236
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
27
Возраст по текущей РС
31
Год рождения вычисленный
1785
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 90об-91
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 236
01 | Необувалов Потап Осипов: 27 / 31 | крестьянин - глава
02 | Необувалова Дарья Васильева: - / 66 | крестьянка - мать Необувалова Потапа Осипова [1]
03 | Необувалова Екатерина Тимофеева: - / 29 | крестьянка - жена Необувалова Потапа Осипова [1]
04 | Необувалова Устиния Потапова: - / 9 | крестьянка - дочь Необувалова Потапа Осипова [1]
05 | Необувалова Прасковья Потапова: - / 4 | крестьянка - дочь Необувалова Потапа Осипова [1]
06 | Необувалова Наталья Потапова: - / 1 | крестьянка - дочь Необувалова Потапа Осипова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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