Варочкина Фекла Андреева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Варочкина Фекла Андреева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1668
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 234
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сноха Варочкина Архипа Леонтьева [1]
- Возраст по текущей РС
- 50
- Год рождения вычисленный
- 1766
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 89об-90
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 234
01 | Варочкин Архип Леонтьев: 50 / 54 | крестьянин - глава
02 | Варочкина Прасковья Леонтьева: - / 54 | крестьянка - жена Варочкина Архипа Леонтьева [1]
03 | Варочкина Фекла Андреева: - / 50 | крестьянка - сноха Варочкина Архипа Леонтьева [1]
04 | Варочкин Петр Дмитриев: 26 / 30 | крестьянин - племянник Варочкина Архипа Леонтьева [1]
05 | Варочкина Авдотья Петрова: - / 29 | крестьянка - жена Варочкина Петра Дмитриева [4]
06 | Варочкина Василиса Петрова: - / 5 | крестьянка - дочь Варочкина Петра Дмитриева [4]
07 | Варочкин Михаил Петров: 9 / 13 | крестьянин - сын Варочкина Петра Дмитриева [4]
08 | Варочкин Иван Петров: 6 / 10 | крестьянин - сын Варочкина Петра Дмитриева [4]
09 | Варочкин Денис Петров: - / 2,5 | крестьянин - сын Варочкина Петра Дмитриева [4]
10 | Варочкин Михаил Петров: - / 1 | крестьянин - сын Варочкина Петра Дмитриева [4]
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