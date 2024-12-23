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Варочкин Архип Леонтьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Варочкин Архип Леонтьев
Пол
муж
Номер записи
1666
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
234
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
50
Возраст по текущей РС
54
Год рождения вычисленный
1762
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 89об-90
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 234
01 | Варочкин Архип Леонтьев: 50 / 54 | крестьянин - глава
02 | Варочкина Прасковья Леонтьева: - / 54 | крестьянка - жена Варочкина Архипа Леонтьева [1]
03 | Варочкина Фекла Андреева: - / 50 | крестьянка - сноха Варочкина Архипа Леонтьева [1]
04 | Варочкин Петр Дмитриев: 26 / 30 | крестьянин - племянник Варочкина Архипа Леонтьева [1]
05 | Варочкина Авдотья Петрова: - / 29 | крестьянка - жена Варочкина Петра Дмитриева [4]
06 | Варочкина Василиса Петрова: - / 5 | крестьянка - дочь Варочкина Петра Дмитриева [4]
07 | Варочкин Михаил Петров: 9 / 13 | крестьянин - сын Варочкина Петра Дмитриева [4]
08 | Варочкин Иван Петров: 6 / 10 | крестьянин - сын Варочкина Петра Дмитриева [4]
09 | Варочкин Денис Петров: - / 2,5 | крестьянин - сын Варочкина Петра Дмитриева [4]
10 | Варочкин Михаил Петров: - / 1 | крестьянин - сын Варочкина Петра Дмитриева [4]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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