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Шиканов Ефим Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Шиканов Ефим Иванов
Пол
муж
Номер записи
1665
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
233
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Шиканова Ивана Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
8
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1804
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 89об-90
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 233
01 | Шиканов Иван Иванов: 53 / 57 | крестьянин - глава
02 | Шиканов Наум Иванов: 20 / 24 | крестьянин - сын Шиканова Ивана Иванова [1]
03 | Шиканова Фекла Никифорова: - / 22 | крестьянка - жена Шиканова Наума Иванова [2]
04 | Шиканов Родион Наумов: - / 0,5 | крестьянин - сын Шиканова Наума Иванова [2]
05 | Шиканов Фома Иванов: 14 / - | крестьянин - сын Шиканова Ивана Иванова [1]
06 | Шиканов Ефим Иванов: 8 / 12 | крестьянин - сын Шиканова Ивана Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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