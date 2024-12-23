Шиканов Фома Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Шиканов Фома Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1664
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 233
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Шиканова Ивана Иванова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 14
- Причина выбытия
- отдан в рекруты
- Год убытия
- 1813
- Год рождения вычисленный
- 1797
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 89об-90
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 233
01 | Шиканов Иван Иванов: 53 / 57 | крестьянин - глава
02 | Шиканов Наум Иванов: 20 / 24 | крестьянин - сын Шиканова Ивана Иванова [1]
03 | Шиканова Фекла Никифорова: - / 22 | крестьянка - жена Шиканова Наума Иванова [2]
04 | Шиканов Родион Наумов: - / 0,5 | крестьянин - сын Шиканова Наума Иванова [2]
05 | Шиканов Фома Иванов: 14 / - | крестьянин - сын Шиканова Ивана Иванова [1]
06 | Шиканов Ефим Иванов: 8 / 12 | крестьянин - сын Шиканова Ивана Иванова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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