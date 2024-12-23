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Шиканов Наум Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Шиканов Наум Иванов
Пол
муж
Номер записи
1661
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
233
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Шиканова Ивана Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
20
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 89об-90
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 233
01 | Шиканов Иван Иванов: 53 / 57 | крестьянин - глава
02 | Шиканов Наум Иванов: 20 / 24 | крестьянин - сын Шиканова Ивана Иванова [1]
03 | Шиканова Фекла Никифорова: - / 22 | крестьянка - жена Шиканова Наума Иванова [2]
04 | Шиканов Родион Наумов: - / 0,5 | крестьянин - сын Шиканова Наума Иванова [2]
05 | Шиканов Фома Иванов: 14 / - | крестьянин - сын Шиканова Ивана Иванова [1]
06 | Шиканов Ефим Иванов: 8 / 12 | крестьянин - сын Шиканова Ивана Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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