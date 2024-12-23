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Воробьева Матрена Григорьева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Воробьева Матрена Григорьева
Пол
жен
Номер записи
1658
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
232
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Воробьева Николая Иванова [3]
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1788
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 88об-89
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 232
01 | Воробьев Григорий Васильев: 47 / 51 | крестьянин - глава
02 | Воробьева Прасковья Егорова: - / 50 | крестьянка - жена Воробьева Григория Васильева [1]
03 | Воробьев Николай Иванов: 27 / 31 | крестьянин - зять Воробьева Григория Васильева [1]
04 | Воробьева Матрена Григорьева: - / 28 | крестьянка - жена Воробьева Николая Иванова [3]
05 | Воробьев Тимофей Николаев: 7 / 11 | крестьянин - сын Воробьева Николая Иванова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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