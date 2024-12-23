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Воробьев Николай Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Воробьев Николай Иванов
Пол
муж
Номер записи
1657
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
232
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
зять Воробьева Григория Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
27
Возраст по текущей РС
31
Год рождения вычисленный
1785
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 88об-89
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 232
01 | Воробьев Григорий Васильев: 47 / 51 | крестьянин - глава
02 | Воробьева Прасковья Егорова: - / 50 | крестьянка - жена Воробьева Григория Васильева [1]
03 | Воробьев Николай Иванов: 27 / 31 | крестьянин - зять Воробьева Григория Васильева [1]
04 | Воробьева Матрена Григорьева: - / 28 | крестьянка - жена Воробьева Николая Иванова [3]
05 | Воробьев Тимофей Николаев: 7 / 11 | крестьянин - сын Воробьева Николая Иванова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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