Воробьева Аграфена Поликарпова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Воробьева Аграфена Поликарпова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1650
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 231
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь Воробьева Поликарпа Степанова [4]
- Возраст по текущей РС
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1812
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 88об-89
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 231
01 | Воробьев Степан Васильев: 41 / 45 | крестьянин - глава
02 | Воробьева Агафья Федорова: - / 44 | крестьянка - жена Воробьева Степана Васильева [1]
03 | Воробьева Матрена Степанова: - / 16 | крестьянка - дочь Воробьева Степана Васильева [1]
04 | Воробьев Поликарп Степанов: 20 / 24 | крестьянин - сын Воробьева Степана Васильева [1]
05 | Воробьева Марфа Дмитриева: - / 24 | крестьянка - жена Воробьева Поликарпа Степанова [4]
06 | Воробьева Аграфена Поликарпова: - / 4 | крестьянка - дочь Воробьева Поликарпа Степанова [4]
07 | Воробьева Фекла Поликарпова: - / 0 | крестьянка - дочь Воробьева Поликарпа Степанова [4]
08 | Воробьев Нестор Степанов: 10 / 14 | крестьянин - сын Воробьева Степана Васильева [1]
09 | Воробьева Пелагея Трофимова: - / 20 | крестьянка - жена Воробьева Нестора Степанова [8]
10 | Воробьев Сидор Степанов: 6 / 10 | крестьянин - сын Воробьева Степана Васильева [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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