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Воробьева Марфа Дмитриева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Воробьева Марфа Дмитриева
Пол
жен
Номер записи
1649
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
231
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена Воробьева Поликарпа Степанова [4]
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 88об-89
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 231
01 | Воробьев Степан Васильев: 41 / 45 | крестьянин - глава
02 | Воробьева Агафья Федорова: - / 44 | крестьянка - жена Воробьева Степана Васильева [1]
03 | Воробьева Матрена Степанова: - / 16 | крестьянка - дочь Воробьева Степана Васильева [1]
04 | Воробьев Поликарп Степанов: 20 / 24 | крестьянин - сын Воробьева Степана Васильева [1]
05 | Воробьева Марфа Дмитриева: - / 24 | крестьянка - жена Воробьева Поликарпа Степанова [4]
06 | Воробьева Аграфена Поликарпова: - / 4 | крестьянка - дочь Воробьева Поликарпа Степанова [4]
07 | Воробьева Фекла Поликарпова: - / 0 | крестьянка - дочь Воробьева Поликарпа Степанова [4]
08 | Воробьев Нестор Степанов: 10 / 14 | крестьянин - сын Воробьева Степана Васильева [1]
09 | Воробьева Пелагея Трофимова: - / 20 | крестьянка - жена Воробьева Нестора Степанова [8]
10 | Воробьев Сидор Степанов: 6 / 10 | крестьянин - сын Воробьева Степана Васильева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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