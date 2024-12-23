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Воробьев Поликарп Степанов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Воробьев Поликарп Степанов
Пол
муж
Номер записи
1648
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
231
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Воробьева Степана Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
20
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 88об-89
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 231
01 | Воробьев Степан Васильев: 41 / 45 | крестьянин - глава
02 | Воробьева Агафья Федорова: - / 44 | крестьянка - жена Воробьева Степана Васильева [1]
03 | Воробьева Матрена Степанова: - / 16 | крестьянка - дочь Воробьева Степана Васильева [1]
04 | Воробьев Поликарп Степанов: 20 / 24 | крестьянин - сын Воробьева Степана Васильева [1]
05 | Воробьева Марфа Дмитриева: - / 24 | крестьянка - жена Воробьева Поликарпа Степанова [4]
06 | Воробьева Аграфена Поликарпова: - / 4 | крестьянка - дочь Воробьева Поликарпа Степанова [4]
07 | Воробьева Фекла Поликарпова: - / 0 | крестьянка - дочь Воробьева Поликарпа Степанова [4]
08 | Воробьев Нестор Степанов: 10 / 14 | крестьянин - сын Воробьева Степана Васильева [1]
09 | Воробьева Пелагея Трофимова: - / 20 | крестьянка - жена Воробьева Нестора Степанова [8]
10 | Воробьев Сидор Степанов: 6 / 10 | крестьянин - сын Воробьева Степана Васильева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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