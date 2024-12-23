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Юрочкин Иона Федоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Юрочкин Иона Федоров
Пол
муж
Номер записи
1638
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
229
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Юрочкина Федора Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
15
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1797
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 87об-88
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 229
01 | Юрочкин Федор Иванов: 41 / - | крестьянин - глава
02 | Юрочкина Степанида Федорова: - / 40 | крестьянка - жена Юрочкина Федора Иванова [1]
03 | Юрочкин Иона Федоров: 15 / 19 | крестьянин - сын Юрочкина Федора Иванова [1]
04 | Юрочкина Прасковья Филатова: - / 20 | крестьянка - жена Юрочкина Ионы Федорова [3]
05 | Юрочкина Пелагея Федорова: - / 13 | крестьянка - дочь Юрочкина Федора Иванова [1]
06 | Юрочкина Екатерина Федорова: - / 10 | крестьянка - дочь Юрочкина Федора Иванова [1]
07 | Юрочкина Екатерина Федорова: - / 8 | крестьянка - дочь Юрочкина Федора Иванова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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