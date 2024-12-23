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Юрочкин Федор Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Юрочкин Федор Иванов
Пол
муж
Номер записи
1636
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
229
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
41
Причина выбытия
в ополчении, не воротился
Год убытия
1812
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 87об-88
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 229
01 | Юрочкин Федор Иванов: 41 / - | крестьянин - глава
02 | Юрочкина Степанида Федорова: - / 40 | крестьянка - жена Юрочкина Федора Иванова [1]
03 | Юрочкин Иона Федоров: 15 / 19 | крестьянин - сын Юрочкина Федора Иванова [1]
04 | Юрочкина Прасковья Филатова: - / 20 | крестьянка - жена Юрочкина Ионы Федорова [3]
05 | Юрочкина Пелагея Федорова: - / 13 | крестьянка - дочь Юрочкина Федора Иванова [1]
06 | Юрочкина Екатерина Федорова: - / 10 | крестьянка - дочь Юрочкина Федора Иванова [1]
07 | Юрочкина Екатерина Федорова: - / 8 | крестьянка - дочь Юрочкина Федора Иванова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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