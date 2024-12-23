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Юрочкин Иван Григорьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Юрочкин Иван Григорьев
Пол
муж
Номер записи
1633
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
228
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
приемный сын Юрочкина Николая Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
24
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1788
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 87об-88
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 228
01 | Юрочкин Николай Иванов: 44 / 48 | крестьянин - глава
02 | Юрочкина Варвара Васильева: - / 50 | крестьянка - жена Юрочкина Николая Иванова [1]
03 | Юрочкин Михаил Николаев: 5 / 9 | крестьянин - сын Юрочкина Николая Иванова [1]
04 | Юрочкин Иван Григорьев: 24 / 28 | крестьянин - приемный сын Юрочкина Николая Иванова [1]
05 | Юрочкина Пелагея Михайлова: - / 26 | крестьянка - жена Юрочкина Ивана Григорьева [4]
06 | Юрочкин Роман Иванов: 0,5 / 4,5 | крестьянин - сын Юрочкина Ивана Григорьева [4]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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