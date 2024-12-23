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Юрочкин Михаил Николаев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Юрочкин Михаил Николаев
Пол
муж
Номер записи
1632
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
228
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Юрочкина Николая Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
5
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1807
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 87об-88
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 228
01 | Юрочкин Николай Иванов: 44 / 48 | крестьянин - глава
02 | Юрочкина Варвара Васильева: - / 50 | крестьянка - жена Юрочкина Николая Иванова [1]
03 | Юрочкин Михаил Николаев: 5 / 9 | крестьянин - сын Юрочкина Николая Иванова [1]
04 | Юрочкин Иван Григорьев: 24 / 28 | крестьянин - приемный сын Юрочкина Николая Иванова [1]
05 | Юрочкина Пелагея Михайлова: - / 26 | крестьянка - жена Юрочкина Ивана Григорьева [4]
06 | Юрочкин Роман Иванов: 0,5 / 4,5 | крестьянин - сын Юрочкина Ивана Григорьева [4]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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