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Варочкин Кузьма Михайлов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Варочкин Кузьма Михайлов
Пол
муж
Номер записи
1629
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
227
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
53
Возраст по текущей РС
57
Год рождения вычисленный
1759
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 87об-88
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 227
01 | Варочкин Кузьма Михайлов: 53 / 57 | крестьянин - глава
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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