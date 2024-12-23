Мурыгин Иван Григорьев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Мурыгин Иван Григорьев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1626
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 226
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Мурыгина Григория Васильева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 7
- Возраст по текущей РС
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1805
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 87об-88
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 226
01 | Мурыгин Григорий Васильев: 31 / 35 | крестьянин - глава
02 | Мурыгина Анастасия Кузьмина: - / 38 | крестьянка - жена Мурыгина Григория Васильева [1]
03 | Мурыгин Иван Григорьев: 7 / 11 | крестьянин - сын Мурыгина Григория Васильева [1]
04 | Мурыгина Василиса Григорьева: - / 13 | крестьянка - дочь Мурыгина Григория Васильева [1]
05 | Мурыгина Матрена Григорьева: - / 6 | крестьянка - дочь Мурыгина Григория Васильева [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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