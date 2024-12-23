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Мурыгин Григорий Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мурыгин Григорий Васильев
Пол
муж
Номер записи
1624
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
226
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
31
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 87об-88
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 226
01 | Мурыгин Григорий Васильев: 31 / 35 | крестьянин - глава
02 | Мурыгина Анастасия Кузьмина: - / 38 | крестьянка - жена Мурыгина Григория Васильева [1]
03 | Мурыгин Иван Григорьев: 7 / 11 | крестьянин - сын Мурыгина Григория Васильева [1]
04 | Мурыгина Василиса Григорьева: - / 13 | крестьянка - дочь Мурыгина Григория Васильева [1]
05 | Мурыгина Матрена Григорьева: - / 6 | крестьянка - дочь Мурыгина Григория Васильева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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