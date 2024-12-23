Мурыгин Семен Петров
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Мурыгин Семен Петров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1623
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 225
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- брат Мурыгина Петра Петрова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 63
- Возраст по текущей РС
- 67
- Год рождения вычисленный
- 1749
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 86об-87
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 225
01 | Мурыгин Петр Петров: 72 / 76 | крестьянин - глава
02 | Мурыгин Михаил Петров: 55 / - | крестьянин - сын Мурыгина Петра Петрова [1]
03 | Мурыгин Андрей Петров: 44 / 48 | крестьянин - сын Мурыгина Петра Петрова [1]
04 | Мурыгина Мария Иванова: - / 45 | крестьянка - жена Мурыгина Андрея Петрова [3]
05 | Мурыгин Василий Андреев: 27 / 31 | крестьянин - сын Мурыгина Андрея Петрова [3]
06 | Мурыгина Варвара Иванова: - / 29 | крестьянка - жена Мурыгина Василия Андреева [5]
07 | Мурыгин Петр Васильев: 10 / 14 | крестьянин - сын Мурыгина Василия Андреева [5]
08 | Мурыгин Афанасий Васильев: 2 / - | крестьянин - сын Мурыгина Василия Андреева [5]
09 | Мурыгин Семен Петров: 63 / 67 | крестьянин - брат Мурыгина Петра Петрова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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