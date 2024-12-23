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Мурыгин Афанасий Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мурыгин Афанасий Васильев
Пол
муж
Номер записи
1622
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
225
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын Мурыгина Василия Андреева [5]
Возраст по прошлой РС
2
Причина выбытия
умер
Год убытия
1812
Год рождения вычисленный
1809
Год смерти
1812
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 86об-87
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 225
01 | Мурыгин Петр Петров: 72 / 76 | крестьянин - глава
02 | Мурыгин Михаил Петров: 55 / - | крестьянин - сын Мурыгина Петра Петрова [1]
03 | Мурыгин Андрей Петров: 44 / 48 | крестьянин - сын Мурыгина Петра Петрова [1]
04 | Мурыгина Мария Иванова: - / 45 | крестьянка - жена Мурыгина Андрея Петрова [3]
05 | Мурыгин Василий Андреев: 27 / 31 | крестьянин - сын Мурыгина Андрея Петрова [3]
06 | Мурыгина Варвара Иванова: - / 29 | крестьянка - жена Мурыгина Василия Андреева [5]
07 | Мурыгин Петр Васильев: 10 / 14 | крестьянин - сын Мурыгина Василия Андреева [5]
08 | Мурыгин Афанасий Васильев: 2 / - | крестьянин - сын Мурыгина Василия Андреева [5]
09 | Мурыгин Семен Петров: 63 / 67 | крестьянин - брат Мурыгина Петра Петрова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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