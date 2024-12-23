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Мурыгина Мария Иванова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мурыгина Мария Иванова
Пол
жен
Номер записи
1618
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
225
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Мурыгина Андрея Петрова [3]
Возраст по текущей РС
45
Год рождения вычисленный
1771
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 86об-87
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 225
01 | Мурыгин Петр Петров: 72 / 76 | крестьянин - глава
02 | Мурыгин Михаил Петров: 55 / - | крестьянин - сын Мурыгина Петра Петрова [1]
03 | Мурыгин Андрей Петров: 44 / 48 | крестьянин - сын Мурыгина Петра Петрова [1]
04 | Мурыгина Мария Иванова: - / 45 | крестьянка - жена Мурыгина Андрея Петрова [3]
05 | Мурыгин Василий Андреев: 27 / 31 | крестьянин - сын Мурыгина Андрея Петрова [3]
06 | Мурыгина Варвара Иванова: - / 29 | крестьянка - жена Мурыгина Василия Андреева [5]
07 | Мурыгин Петр Васильев: 10 / 14 | крестьянин - сын Мурыгина Василия Андреева [5]
08 | Мурыгин Афанасий Васильев: 2 / - | крестьянин - сын Мурыгина Василия Андреева [5]
09 | Мурыгин Семен Петров: 63 / 67 | крестьянин - брат Мурыгина Петра Петрова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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