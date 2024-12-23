Бормотова Дарья Яковлева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Бормотова Дарья Яковлева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1612
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 224
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- дочь Бормотова Якова Назарова [3]
- Возраст по текущей РС
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1807
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 86об-87
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 224
01 | Мурыгин Нестор Петров: 48 / 52 | крестьянин - глава
02 | Мурыгина Анастасия Герасимова: - / 44 | крестьянка - жена Мурыгина Нестора Петрова [1]
03 | Бормотов Яков Назаров: 28 / 32 | крестьянин - зять Мурыгина Нестора Петрова [1]
04 | Бормотова Анастасия Несторова: - / 26 | крестьянка - жена Бормотова Якова Назарова [3]
05 | Бормотова Дарья Яковлева: - / 9 | крестьянка - дочь Бормотова Якова Назарова [3]
06 | Бормотова Мавра Яковлева: - / 7 | крестьянка - дочь Бормотова Якова Назарова [3]
07 | Бормотова Ульяна Яковлева: - / 3 | крестьянка - дочь Бормотова Якова Назарова [3]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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