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Бормотова Анастасия Несторова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Бормотова Анастасия Несторова
Пол
жен
Номер записи
1611
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
224
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Бормотова Якова Назарова [3]
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 86об-87
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 224
01 | Мурыгин Нестор Петров: 48 / 52 | крестьянин - глава
02 | Мурыгина Анастасия Герасимова: - / 44 | крестьянка - жена Мурыгина Нестора Петрова [1]
03 | Бормотов Яков Назаров: 28 / 32 | крестьянин - зять Мурыгина Нестора Петрова [1]
04 | Бормотова Анастасия Несторова: - / 26 | крестьянка - жена Бормотова Якова Назарова [3]
05 | Бормотова Дарья Яковлева: - / 9 | крестьянка - дочь Бормотова Якова Назарова [3]
06 | Бормотова Мавра Яковлева: - / 7 | крестьянка - дочь Бормотова Якова Назарова [3]
07 | Бормотова Ульяна Яковлева: - / 3 | крестьянка - дочь Бормотова Якова Назарова [3]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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