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Бормотов Яков Назаров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Бормотов Яков Назаров
Пол
муж
Номер записи
1610
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
224
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
зять Мурыгина Нестора Петрова [1]
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 86об-87
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 224
01 | Мурыгин Нестор Петров: 48 / 52 | крестьянин - глава
02 | Мурыгина Анастасия Герасимова: - / 44 | крестьянка - жена Мурыгина Нестора Петрова [1]
03 | Бормотов Яков Назаров: 28 / 32 | крестьянин - зять Мурыгина Нестора Петрова [1]
04 | Бормотова Анастасия Несторова: - / 26 | крестьянка - жена Бормотова Якова Назарова [3]
05 | Бормотова Дарья Яковлева: - / 9 | крестьянка - дочь Бормотова Якова Назарова [3]
06 | Бормотова Мавра Яковлева: - / 7 | крестьянка - дочь Бормотова Якова Назарова [3]
07 | Бормотова Ульяна Яковлева: - / 3 | крестьянка - дочь Бормотова Якова Назарова [3]
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