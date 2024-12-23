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Мортина Прасковья Васильева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мортина Прасковья Васильева
Пол
жен
Номер записи
1605
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
223
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сноха Мортина Ивана Алексеева [1]
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 85об-86
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 223
01 | Мортин Иван Алексеев: 53 / 57 | крестьянин - глава
02 | Мортина Пелагея Иванова: - / 49 | крестьянка - жена Мортина Ивана Алексеева [1]
03 | Мортина Прасковья Васильева: - / 30 | крестьянка - сноха Мортина Ивана Алексеева [1]
04 | Мортин Федор Агафонов: 5 / 9 | крестьянин - племянник Мортина Ивана Алексеева [1]
05 | Мортина Софья Иванова: - / 4 | крестьянка - племянница Мортина Ивана Алексеева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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