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Мортин Иван Алексеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мортин Иван Алексеев
Пол
муж
Номер записи
1603
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
223
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
53
Возраст по текущей РС
57
Год рождения вычисленный
1759
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 85об-86
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 223
01 | Мортин Иван Алексеев: 53 / 57 | крестьянин - глава
02 | Мортина Пелагея Иванова: - / 49 | крестьянка - жена Мортина Ивана Алексеева [1]
03 | Мортина Прасковья Васильева: - / 30 | крестьянка - сноха Мортина Ивана Алексеева [1]
04 | Мортин Федор Агафонов: 5 / 9 | крестьянин - племянник Мортина Ивана Алексеева [1]
05 | Мортина Софья Иванова: - / 4 | крестьянка - племянница Мортина Ивана Алексеева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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