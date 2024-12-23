Мортина Домна Кузьмина
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Мортина Домна Кузьмина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1597
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 222
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- дочь Мортина Кузьмы Михайлова [1]
- Возраст по текущей РС
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1813
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 85об-86
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 222
01 | Мортин Кузьма Михайлов: 31 / 35 | крестьянин - глава
02 | Мортина Марфа Данилова: - / 58 | крестьянка - мать Мортина Кузьмы Михайлова [1]
03 | Мортина Агафья Петрова: - / 32 | крестьянка - жена Мортина Кузьмы Михайлова [1]
04 | Мортина Домна Кузьмина: - / 3 | крестьянка - дочь Мортина Кузьмы Михайлова [1]
05 | Мортин Тимофей Кузьмин: 6 / 10 | крестьянин - сын Мортина Кузьмы Михайлова [1]
06 | Мортин Андреян Кузьмин: 0,5 / - | крестьянин - сын Мортина Кузьмы Михайлова [1]
07 | Мортин Наум Кузьмин: - / 0,5 | крестьянин - сын Мортина Кузьмы Михайлова [1]
08 | Мортин Василий Михайлов: 16,5 / 20,5 | крестьянин - брат Мортина Кузьмы Михайлова [1]
09 | Мортина Феодосия Алексеева: - / 20 | крестьянка - жена Мортина Василия Михайлова [8]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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