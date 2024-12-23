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Мортин Кузьма Михайлов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мортин Кузьма Михайлов
Пол
муж
Номер записи
1594
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
222
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
31
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 85об-86
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 222
01 | Мортин Кузьма Михайлов: 31 / 35 | крестьянин - глава
02 | Мортина Марфа Данилова: - / 58 | крестьянка - мать Мортина Кузьмы Михайлова [1]
03 | Мортина Агафья Петрова: - / 32 | крестьянка - жена Мортина Кузьмы Михайлова [1]
04 | Мортина Домна Кузьмина: - / 3 | крестьянка - дочь Мортина Кузьмы Михайлова [1]
05 | Мортин Тимофей Кузьмин: 6 / 10 | крестьянин - сын Мортина Кузьмы Михайлова [1]
06 | Мортин Андреян Кузьмин: 0,5 / - | крестьянин - сын Мортина Кузьмы Михайлова [1]
07 | Мортин Наум Кузьмин: - / 0,5 | крестьянин - сын Мортина Кузьмы Михайлова [1]
08 | Мортин Василий Михайлов: 16,5 / 20,5 | крестьянин - брат Мортина Кузьмы Михайлова [1]
09 | Мортина Феодосия Алексеева: - / 20 | крестьянка - жена Мортина Василия Михайлова [8]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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