Симонова Софья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимонова Софья Михайлова

Симонова Софья Михайлова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Симонова Софья Михайлова
Пол
жен
Номер записи
1592
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
221
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
племянница Симонова Трофима Васильева [1]
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 85об-86
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 221
01 | Симонов Трофим Васильев: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Симонова Анна Ильина: - / 40 | крестьянка - жена Симонова Трофима Васильева [1]
03 | Симонова Мария Трофимова: - / 13 | крестьянка - дочь Симонова Трофима Васильева [1]
04 | Симонова Софья Михайлова: - / 30 | крестьянка - племянница Симонова Трофима Васильева [1]
05 | Симонов Яков Иванов: 7 / 11 | крестьянин - внук Симонова Трофима Васильева [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.