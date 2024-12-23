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Симонов Трофим Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Симонов Трофим Васильев
Пол
муж
Номер записи
1589
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
221
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
39
Возраст по текущей РС
43
Год рождения вычисленный
1773
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 85об-86
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 221
01 | Симонов Трофим Васильев: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Симонова Анна Ильина: - / 40 | крестьянка - жена Симонова Трофима Васильева [1]
03 | Симонова Мария Трофимова: - / 13 | крестьянка - дочь Симонова Трофима Васильева [1]
04 | Симонова Софья Михайлова: - / 30 | крестьянка - племянница Симонова Трофима Васильева [1]
05 | Симонов Яков Иванов: 7 / 11 | крестьянин - внук Симонова Трофима Васильева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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