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Симонова Татьяна Сергеева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Симонова Татьяна Сергеева
Пол
жен
Номер записи
1587
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
220
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь Симонова Сергея Назарова [4]
Возраст по текущей РС
3
Год рождения вычисленный
1813
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 84об-85
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 220
01 | Симонов Петр Васильев: 44 / - | крестьянин - глава
02 | Симонова Авдотья Иванова: - / 49 | крестьянка - жена Симонова Петра Васильева [1]
03 | Симонова Арина Петрова: - / 8 | крестьянка - дочь Симонова Петра Васильева [1]
04 | Симонов Сергей Назаров: 23 / 27 | крестьянин - зять Симонова Петра Васильева [1]
05 | Симонова Евфимия Петрова: - / 23 | крестьянка - жена Симонова Сергея Назарова [4]
06 | Симонова Татьяна Сергеева: - / 3 | крестьянка - дочь Симонова Сергея Назарова [4]
07 | Симонов Петр Сергеев: - / 6,5 | крестьянин - сын Симонова Сергея Назарова [4]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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