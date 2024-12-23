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Симонов Сергей Назаров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Симонов Сергей Назаров
Пол
муж
Номер записи
1585
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
220
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
зять Симонова Петра Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
23
Возраст по текущей РС
27
Год рождения вычисленный
1789
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 84об-85
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 220
01 | Симонов Петр Васильев: 44 / - | крестьянин - глава
02 | Симонова Авдотья Иванова: - / 49 | крестьянка - жена Симонова Петра Васильева [1]
03 | Симонова Арина Петрова: - / 8 | крестьянка - дочь Симонова Петра Васильева [1]
04 | Симонов Сергей Назаров: 23 / 27 | крестьянин - зять Симонова Петра Васильева [1]
05 | Симонова Евфимия Петрова: - / 23 | крестьянка - жена Симонова Сергея Назарова [4]
06 | Симонова Татьяна Сергеева: - / 3 | крестьянка - дочь Симонова Сергея Назарова [4]
07 | Симонов Петр Сергеев: - / 6,5 | крестьянин - сын Симонова Сергея Назарова [4]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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