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Бормотов Михаил Борисов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Бормотов Михаил Борисов
Пол
муж
Номер записи
1579
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
219
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Бормотова Бориса Федорова [3]
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1799
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 84об-85
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 219
01 | Симонов Иван Данилов: 62 / - | крестьянин - глава
02 | Симонова Аксинья Федорова: - / 70 | крестьянка - жена Симонова Ивана Данилова [1]
03 | Бормотов Борис Федоров: 41 / 45 | крестьянин - зять Симонова Ивана Данилова [1]
04 | Бормотова Прасковья Иванова: - / 48 | крестьянка - жена Бормотова Бориса Федорова [3]
05 | Бормотов Андрей Борисов: 16 / 20 | крестьянин - сын Бормотова Бориса Федорова [3]
06 | Бормотова Татьяна Семенова: - / 22 | крестьянка - жена Бормотова Андрея Борисова [5]
07 | Бормотов Михаил Борисов: 13 / 17 | крестьянин - сын Бормотова Бориса Федорова [3]
08 | Бормотов Кузьма Борисов: 9 / 13 | крестьянин - сын Бормотова Бориса Федорова [3]
09 | Бормотов Потап Борисов: - / 2,5 | крестьянин - сын Бормотова Бориса Федорова [3]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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