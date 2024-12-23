Бормотова Прасковья Иванова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Бормотова Прасковья Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1576
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 219
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- жена Бормотова Бориса Федорова [3]
- Возраст по текущей РС
- 48
- Год рождения вычисленный
- 1768
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 84об-85
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 219
01 | Симонов Иван Данилов: 62 / - | крестьянин - глава
02 | Симонова Аксинья Федорова: - / 70 | крестьянка - жена Симонова Ивана Данилова [1]
03 | Бормотов Борис Федоров: 41 / 45 | крестьянин - зять Симонова Ивана Данилова [1]
04 | Бормотова Прасковья Иванова: - / 48 | крестьянка - жена Бормотова Бориса Федорова [3]
05 | Бормотов Андрей Борисов: 16 / 20 | крестьянин - сын Бормотова Бориса Федорова [3]
06 | Бормотова Татьяна Семенова: - / 22 | крестьянка - жена Бормотова Андрея Борисова [5]
07 | Бормотов Михаил Борисов: 13 / 17 | крестьянин - сын Бормотова Бориса Федорова [3]
08 | Бормотов Кузьма Борисов: 9 / 13 | крестьянин - сын Бормотова Бориса Федорова [3]
09 | Бормотов Потап Борисов: - / 2,5 | крестьянин - сын Бормотова Бориса Федорова [3]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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